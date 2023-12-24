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В Латвии начали вскрывать почту в Россию и Беларусь

Delfi: на почте Латвии начали вскрывать и читать письма в Россию и Белоруссию

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Ints Kalnins/Reuters

В почтовых отделениях Латвии начали вскрывать и читать письма, направленные адресатом России и Беларуссии. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на рижанина Анжея Дмуховского.

Выяснилось, что послание, которое мужчина отправил своей подруге в Москву, вскрывали сотрудники почты Латвии. Это подтверждала наклейка на конверте.

«96-я статья Конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки», — подчеркнул Дмуховский.

Он отметил, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах, «что уж говорить о переписке людей на свободе». Представитель латвийской почты Матисс Руткс заявил, что письма и посылки проверяются из-за санкций ЕС.

21 декабря стало известно, что Ранее стало известно, что Россия ответит на захват спецслужбами Латвии «Дома Москвы» в Риге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представители спецслужб республики ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи, проводят допросы.

Ранее стало известно, что «Почте России» могут найти средства для обновления отделений в глубинке.

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