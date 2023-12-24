В ГД внесут законопроект о привлечении частных инвестиций в науку

Законопроект о привлечении частного капитала в российскую науку внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (»Справедливая Россия — За правду»).

По словам парламентария, главная проблема науки в РФ — это недостаточное финансирование, страна занимает 35-е место по этому показателю. Кабышев подчеркнул, что без выхода на уровень финансирования, сопоставимый со странами-лидерами, Россия не сможем обеспечить научное-технологический прорыв.

Он предложил в ближайшее время внесести на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки «со всеми возможными преференциями». Депутат обратил внимание на важность «патриотически мобилизовать науку в России».

«Ученые уезжают, но они должны чувствовать кредит доверия», — отметил Кабышев.

В октябре стало известно, что в России хотят запретить использовать англицизмы в СМИ, торговле и рекламе. об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ранее в Госдуме рассказали, на каких принципах будет строиться новое российское образование.