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Песков поделился впечатлениями от шоу «Вечера на хуторе»

Песков высоко оценил новое ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил спектакль на льду «Вечера на хуторе», который поставила его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Об этом сообщает ТАСС.

«Здорово! Прекрасно! Супер!» — поделился впечатлениями представитель Кремля.

Он признался, что первый раз увидел спектакль, так как не смотрел репетиции.

Песков обратил внимание на выбор сюжета для спектакля. В основу «Вечеров на хуторе» легли произведения писателя Николая Гоголя.

В пятницу и субботу на арене «Магаспорт» прошли премьерные показы мультимедийного шоу, которое продолжится до 7 января. В нем участвуют чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, титулованный фигурист Петр Чернышев и другие.

До этого Навка заявила, что в создании нового ледового шоу «Вечера на хуторе» принимала участие вся ее семья.

Ранее Навка рассказала, почему перенесла свое шоу в Луганске.

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