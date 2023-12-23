В Орле спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку при помощи ватрушки

Спасатели с помощью детской ватрушки вытащили из ледяной воды собаку, провалившуюся под лед в Орле, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В министерстве рассказали, что 23 декабря собака провалилась под лед, и хозяйка вызвала сотрудников МЧС. Отмечается, что спасение питомца осложнял то факт, что лед на водоеме еще не окреп.

«Недалеко от реки резвились дети на ватрушках. Проявив смекалку и попросив ватрушку у детворы, специалисты МЧС России добрались до обессиленного питомца», — говорится в сообщении.

После спасения собаку вернули хозяйке, сейчас жизни пса ничего не угрожает.

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