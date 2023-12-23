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ФСБ раскрыла подробности дела против журналиста Сафронова

ФСБ: журналист Сафронов передавал ФРГ секретные данные об операции РФ в Сирии

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заместитель начальника первого отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан заявил, что бывший журналист «Коммерсантъ» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов передавал ФРГ секретные данные о ходе операции ВС РФ в Сирии в 2015 году. Об этом пишет ТАСС.

По словам Чабана, секретные данные Сафронов передавал агенту разведки ФРГ Демури Воронину.

«Эта информация на тот момент была секретной. Позже ее рассекретили. Но на тот момент это была информация абсолютно секретная», — рассказал предстаивтель ФСБ.

Сообщается, что «секретные» сведения Сафронов передал «немецкому агенту» за «200 с чем-то долларов». Всего он якобы выполнил семь аналогичных заданий.

До этого журналист Иван Сафронов заявил, что надеется провести в тюрьме меньше 22 лет. Также он отметил, что ему поступали предложения признать вину и получить «лет 12», но он отказался это делать.

Ранее журналист Иван Сафронов прокомментировал свой приговор к 22-летнему тюремному сроку.

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