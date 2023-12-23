Аэропорт Праги эвакуируют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается на странице полиции Чехии в социальной сети X.

Сообщается, что поводом для эвакуации стал анонимный звонок неизвестного, который на английском языке предупредил о пяти заложенных на территории аэропорта взрывных устройствах.

До этого аэропорт Перми эвакуировали из-за посылки с предметами, похожими на гранаты.

Потенциально опасную находку обнаружили в грузовом комплексе пермского аэропорта, при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы.

Грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Специалисты осмотрели посылку, взрывных устройство обнаружено не было. Инцидент не повлиял на работу пассажирского терминала, рейсы обслуживаются в штатном режиме.

Ранее посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за сообщения о бомбе.