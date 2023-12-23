«Головой ударилась об асфальт»: зрители рассказали о падении каскадерши на шоу в Москве

Девушка-каскадер упала с высоты во время выполнения трюка на автошоу в Москве. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец произошедшего Дмитрий, инцидент очень напугал зрителей, среди которых было много детей. Мужчина отметил, что артистка выполняла трюк без страховки, а после ЧП ее унесли за сцену.

«Трюк выполнялся без страховки, девушка в падении зацепилась за машину, которая на скорости ее развернула, и она головой ударилась об асфальт. Выбежали мужчины, подобрали девушку и унесли за сцену, шоу продолжилось. По сути, это ее профессия. Судьба, конечно, неизвестная от такого приземления. Еще смутило, что это на глазах у детей, а их там было большинство. Зрители точно испугались, шок постиг каждого. Не думаю, что с нормальной психикой такое зрелище не вызвало бы ужаса», — сказал он.

Еще один зритель шоу, Станислав, в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что после инцидента шоу продолжилось и уточнил, что пострадавшую после падения «несли на плече».

«Они продолжили шоу как ни в чем не бывало. Ее на руках оттащили вглубь. В комментариях организаторы написали, что с ней все хорошо, но что-то не верится. Позиционировалось все это как детское представление, и детей полно было. Я сам с ребенком был, он этот момент пропустил, мы его об этом и не спрашивали. Просто после того падения нести через плечо — это как-то странно», — подчеркнул мужчина.

О том, что девушка-каскадер пострадала во время автошоу «Каскадерские елки» в московском парке «Мастер Панин», в субботу сообщил Life со ссылкой на Shot. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в деревянную конструкцию, на которой стоит артистка, после чего она падает. По данным канала, девушка сломала руку, она госпитализирована.

Ранее в Ленинградской области в передвижном цирке обрушилась трибуна со зрителями во время представления.