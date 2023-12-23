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В Италии предложили наказывать руководство школ за отказ отмечать Рождество

В Италии предложили штрафовать школы за отказ от рождественского вертепа

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В парламент Италии внесли проект закона по защите «культурных корней» путем поощрения «традиционных» празднований Рождества и Пасхи. Об этом сообщает «Би-би-си».

Поправки разработаны сенаторами от партии «Братья Италии», лидером которой является премьер-министр страны Джорджа Мелони. Они предусматривают штрафы для руководителей учебных заведений и преподавателей, которые отказываются проводить рождественские праздники, а также запрещают рождественские вертепы — игрушечные модели, изображающие рождение младенца Христа.

«Вот уже несколько лет мы являемся свидетелями неприемлемых и неловких решений некоторых школ, которые запрещают вертепы или изменяют глубинную суть Рождества, превращая его в неправдоподобный зимний праздник, чтобы не оскорблять верующих других религий», — сообщают авторы инициативы.

В тексте документа также говорится, что отказ от празднования Рождества может привести к дискриминации семей, исповедующих христианство.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что традиционный иудейский праздник Ханука имеет такую же значимость для культуры Германии, как и христианское Рождество.

В декабре этого года депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем.

Ранее в Госдуме рассказали о возможности перемирия с Украиной на Рождество.

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