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Девочка, расстроившаяся из-за беременности мамы, объяснила свою реакцию

Ставшая героиней интернета девочка Ева сказала, что рада беременности мамы

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Shutterstock

Девочка Ева, видео с которой стало вирусным в интернете, рассказала РИА Новости, что рада беременности своей мамы.

До этого в соцсетях появилось видео с девочкой, которой сообщают о том, что «у мамы в животике ляля». Ребенок сначала не верит, а после плачет и говорит, что ей «и одной (сестры) хватает».

Как передает агентство, сейчас Ева уже рада скорому появлению малыша.

«Просто не ожидала, сразу подумала о чем-то плохом, но сейчас я уже очень хочу сестру», – пояснила свою реакцию девочка.

Мама Евы Кристина Белецкая отметила, что они советовались с дочерью перед тем, как планировать третьего ребенка. По ее словам, она не ожидала такой реакции от дочери.

В комментариях под видео люди начали возмущаться, что родители «забирают детство у старшего ребенка». Отвечая на подобные заявления, мама Евы отметила, что она никогда не заставляла старшую дочь ухаживать за младшей.

До этого блогер и модель Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что волнуется из-за своей беременности. Девушка напомнила, что находится на 31-й неделе. По словам супруга Дмитрия Тарасова, ее живот стал острым и «растет со скоростью света».

Ранее профессор назвал тип питания, повышающий способность женщин к продолжению рода.

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