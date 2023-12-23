В Курской области при обстреле села погиб человек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Алексеевка Глушковского района погиб один житель. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, 23 декабря село Алексеевка несколько раз обстреливали со стороны Украины. Один из снарядов попал в дом, в результате чего и скончался один человек. Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«В различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Повреждена линия электропередачи», — добавил губернатор.

Он отметил, что восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно. Глава Курской область пообещал оказать жителям помощь в ремонте поврежденного имущества.

Накануне сообщалось, что в Донецке при обстреле пострадали пять пожарных 3-й пожарно-спасательной части. Жизни сотрудников МЧС ничего не угрожает.

В тот же день мэр Донецка сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал детский сад. Упавший на территории объекта снаряд повредил забор и остекление. Пострадавших не было.

Ранее суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ.