В МЭР подсчитали, как безвиз повлиял на турпоток между Россией и Китаем

За период с сентября по декабрь 2023 года взаимный турпоток между Россией и Китаем составил около 150 тысяч поездок. Об этом со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщает агентство «Прайм».

«Позитивная динамика взаимных туристических обменов является, в том числе, результатом запуска безвизовых групповых туристических поездок», — пояснил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, за четыре последних месяца 42 тысячи человек въехали из Китая в Россию, а 112 тысяч человек — выехали из России в Китай.

У групп китайских туристов пользуются спросом поездки в Приморский, Хабаровский и Забайкальский край, а также Амурскую область. В центральной части России они предпочитают Петербург и Москву.

На сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году.

7 декабря сообщалось, что в России построят первый отель на скалах в Арктике.

До того стало известно, что с 24 декабря авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Красноярска в Харбин.

Ранее потери Китая из-за COVID-ограничений и политики Пекина оценили в 98% туристов.