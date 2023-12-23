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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили спустя почти 1,5 часа

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.

Заявление о возобновлении движения транспортных средств по Крымскому мосту появилось в 11:55 мск. Ограничения на использование переправы действовали в течение одного часа 17 минут.

Утром 23 декабря в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» появились сведения о временном перекрытии движения автомобильного транспорта на переправе. Представители местных властей призвали людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, не поддаваться панике и следовать рекомендациям сотрудников транспортной безопасности.

При этом о причинах приостановки движения машин по Крымскому мосту не сообщалось.

За два дня до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные попытались атаковать Крымский мост при помощи ракеты ATACMS. Однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд, не допустив его попадания в цель.

В то же время движение транспорта на переправе было приостановлено. Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на подписчиков, причиной послужило срабатывание средств ПВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Иосифе Сталине.

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