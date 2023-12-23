Полиция Германии поместила группу украинцев в холодный подвал после скандала из-за якобы фальшивых денег. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на одного из пострадавших.

Мужчина по имени Николай рассказал об инциденте в городе Метцинген, участником которого он стал со своей женой и друзьями. По его словам, у компании началась перепалка с продавцом одного из магазинов, который заявил, что их деньги для оплаты оказались «какими-то не такими», после чего купюры передали в банк для проверки.

По словам Николая, после этого неожиданно появились около 15 полицейских, которые «заломали» украинцев, надели наручники и увезли в участок для выяснения обстоятельств. Задержанных спустили в подвальное помещение, раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Как указал пострадавший, ночевать им пришлось в холодном помещении, «где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку».

После требования предоставить переводчика полицейские вызвали русскоговорящую женщину, а просьбу украинцев связаться с адвокатом и консульством полицейские проигнорировали. На следующий день полиция сообщила, что с купюрами было все в порядке и фальшивых среди них не было.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», — посетовал Николай.

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул выразил мнение, что украинские беженцы должны вернуться в свою страну, чтобы служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

22 декабря федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил, что в Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации.

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек также заявлял, что украинские беженцы вернутся на родину только после окончания конфликта.

Ранее в бундестаге назвали истинную причину поддержки Украины.