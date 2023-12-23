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В ООН посчитали число голодающих в Газе детей

В ЮНИСЕФ подсчитали, что более 80% детей в Газе голодают

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Hatem Ali/AP

В ЮНИСЕФ подсчитали, что более 80% детей в Газе голодают или испытывают острую нехватку продовольствия. Об этом сообщается в исследовании организации.

«По оценкам ЮНИСЕФ, в ближайшие недели по меньшей мере 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут страдать от опасной для жизни формы недоедания <…>. Этот неприемлемый риск возникает в то время, когда системы продовольствия и здравоохранения в секторе Газа переживают полный крах», — заявили исследователи.

В целом, по данным организации, до 80% детей в Газе испытывают нехватку еды, в то время как две трети больниц палестинского анклава прекратили работу без топлива, медикаментов или по причине физического уничтожения израильскими войсками.

ЮНИСЕФ призывает стороны немедленно прекратить огонь.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарное прекращение огня является единственным способом спасти Газу и обеспечить нужды жителей палестинского анклава.

Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС не согласен на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

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