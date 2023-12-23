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Адвокат объяснил, какое наказание грозит за неосторожный запуск салютов

Юрист Кудряшов: наказание за неосторожный запуск салютов зависит от ущерба

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Pexels

Уголовная ответственность за неосторожное обращение с фейерверками и петардами установлена только для исключительных по своим последствиям случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Константин Кудряшов.

«Например, если в результате неудачного запуска фейерверка или последовавшего пожара пострадавшие получат тяжкие телесные повреждения (или в случае летального исхода), то виновников происшествия привлекут по статье 218 УК РФ, за что грозит до 5 лет лишения свободы. Если ущерб имуществу после неудачного запуска фейерверка или иной пиротехники превысит 250 тысяч рублей, то виновника привлекут по статье 168 УК РФ, которая относится к преступлениям небольшой тяжести, поэтому после возмещения ущерба в большинстве случаев такие дела можно прекратить без наказания», — объяснил он.

В остальных случаях усилия по взысканию ущерба ложатся на пострадавшего.

«Чтобы узнать, с кого требовать компенсации, сразу после инцидента нужно вызвать на место происшествия наряд полиции — это позволит получить данные виновников. Если компания салютовавших скроется до приезда наряда, скорее всего, найти их уже не получится. Далее необходимо зафиксировать полученный ущерб, оценить его стоимость у оценщика и обратиться в суд с иском к виновникам происшествия. Если фейерверк причинил вред здоровью, необходимо зафиксировать телесные повреждения у врача, в этом случае, помимо расходов на лечение, можно потребовать в суде компенсации морального вреда. Исходя из трудоемкости процесса, пожалуй, заниматься этим стоит только в случае серьезного ущерба», — резюмировал он.

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