Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеринар объяснила, почему опасно кормить животных с новогоднего стола

Врач Варфоломеева: салат с новогоднего стола может вызвать у животных панкреатит

close
100%
Shutterstock/ShineTerra

Во время новогодних застолий у многих возникает соблазн порадовать домашнего питомца угощением. Однако «хиты» праздничного стола могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта у животного и даже угрожать его жизни, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic.

«Фавориты зимних застолий — салаты с майонезом и другими соусами. Из-за большого количества жира эти блюда могут вызвать у животных острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Если разовьется осложнение и начнется некроз тканей органа, почти во всех случаях это состояние, не подлежащее лечению. Также большое количество углеводов может приводить к ожирению животных, что пагубно влияет на все системы в организме», — отметила врач.

В список популярных новогодних блюд входят также запеченное мясо, холодец, селедка. У животных они могут привести к воспалительным заболеваниям всего желудочно-кишечного тракта из-за большого количества специй, жира, соли. При этом острые расстройства — рвота и диарея — чреваты обезвоживанием организма. Это критическое состояние, поэтому врач призвала владельцев никогда не игнорировать подобные симптомы и не провоцировать их появление.

«Желание побаловать питомца может возникнуть на этапе приготовления блюд. Любые кости — от холодца, заливной рыбы, мяса для салатов — могут нанести непоправимый ущерб здоровью животного. Проходя свой путь, костная крошка может вызывать острое геморрагическое воспаление всего желудочно-кишечного тракта. При несвоевременной помощи животное может не выжить. Также крупные кости могут застрять в пищеводе, желудке, кишечнике, так как собаки и кошки не могут их переварить. В таком случае возникает риск разрыва желудка и кишечника с дальнейшим воспалением брюшины, что требует экстренного хирургического вмешательства», — предупредила ветеринар.

Частое угощение на новогоднем столе — фрукты, например, цитрусовые и виноград. Первые могут вызывать у животных, как и у людей, аллергию, которая проявляется в виде покраснения кожи и зуда. Также цитрусовые фрукты могут менять кислотность желудка. Это чревато развитием гастрита и воспалением пищевода — вследствие заброса желудочной кислоты. Основные симптомы — рвота, диарея, отказ от еды.

«Виноград и изюм противопоказаны животным из-за наличия в этих продуктах токсина, который имеет нефротоксичность. Поэтому опасно давать этот продукт даже в небольшом количестве, так как неизвестна точная доза, которая может вызвать у животного острое повреждение почек», — уточнила Анастасия Варфоломеева.

По словам ветеринара, если очень хочется порадовать собаку или кошку, отдайте предпочтение свежим овощам, например, угостите кусочком огурца или листом салата. Также можно дать в небольшом количестве отварную курицу, индейку или говядину, но мясо должно быть без соли, перца, костей.

Ранее россиянам рассказали, болеют ли кошки простудными заболеваниями.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами