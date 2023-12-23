Ветеринар объяснила, почему опасно кормить животных с новогоднего стола

Во время новогодних застолий у многих возникает соблазн порадовать домашнего питомца угощением. Однако «хиты» праздничного стола могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта у животного и даже угрожать его жизни, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic.

«Фавориты зимних застолий — салаты с майонезом и другими соусами. Из-за большого количества жира эти блюда могут вызвать у животных острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Если разовьется осложнение и начнется некроз тканей органа, почти во всех случаях это состояние, не подлежащее лечению. Также большое количество углеводов может приводить к ожирению животных, что пагубно влияет на все системы в организме», — отметила врач.

В список популярных новогодних блюд входят также запеченное мясо, холодец, селедка. У животных они могут привести к воспалительным заболеваниям всего желудочно-кишечного тракта из-за большого количества специй, жира, соли. При этом острые расстройства — рвота и диарея — чреваты обезвоживанием организма. Это критическое состояние, поэтому врач призвала владельцев никогда не игнорировать подобные симптомы и не провоцировать их появление.

«Желание побаловать питомца может возникнуть на этапе приготовления блюд. Любые кости — от холодца, заливной рыбы, мяса для салатов — могут нанести непоправимый ущерб здоровью животного. Проходя свой путь, костная крошка может вызывать острое геморрагическое воспаление всего желудочно-кишечного тракта. При несвоевременной помощи животное может не выжить. Также крупные кости могут застрять в пищеводе, желудке, кишечнике, так как собаки и кошки не могут их переварить. В таком случае возникает риск разрыва желудка и кишечника с дальнейшим воспалением брюшины, что требует экстренного хирургического вмешательства», — предупредила ветеринар.

Частое угощение на новогоднем столе — фрукты, например, цитрусовые и виноград. Первые могут вызывать у животных, как и у людей, аллергию, которая проявляется в виде покраснения кожи и зуда. Также цитрусовые фрукты могут менять кислотность желудка. Это чревато развитием гастрита и воспалением пищевода — вследствие заброса желудочной кислоты. Основные симптомы — рвота, диарея, отказ от еды.

«Виноград и изюм противопоказаны животным из-за наличия в этих продуктах токсина, который имеет нефротоксичность. Поэтому опасно давать этот продукт даже в небольшом количестве, так как неизвестна точная доза, которая может вызвать у животного острое повреждение почек», — уточнила Анастасия Варфоломеева.

По словам ветеринара, если очень хочется порадовать собаку или кошку, отдайте предпочтение свежим овощам, например, угостите кусочком огурца или листом салата. Также можно дать в небольшом количестве отварную курицу, индейку или говядину, но мясо должно быть без соли, перца, костей.

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