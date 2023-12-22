Из крымского детского лагеря госпитализировали девять несовершеннолетних

В Крыму девять детей из детского лагеря «Юность» госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ. Об этом сообщает Минздрав региона.

По информации министерства, медики ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» провели осмотр 31 несовершеннолетнего из детского лагеря «Юность» в Евпатории. Среди них восьмерых госпитализировали с гастроэнтероколитом и одного с ОРЗ.

«Тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал глава республиканского Минздрава Константин Скорупский.

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