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Россиянина арестовали в Таиланде за хулиганство

В Таиланде россиянин устроил дебош и попал в полицию

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Depositphotos

В Таиланде 38-летний россиянин устроил дебош, напав на местного жителя и разбив его машину. Об этом сообщает Pattaya Mail.

По данным издания, инцидент произошел 21 декабря в Паттайе. Россиянин подошел к автомобилю, который остановился на перекрестке, и попытался открыть дверь — у него не получилось. Тогда мужчина попросил у водителя воды, и местный житель дал ему бутылку.

После этого россиянин набросился на автомобиль и повредил его, разбив кулаком лобовое стекло и фару. Водитель вышел из машины, и тогда мужчина напал на него — местный житель получил легкие травмы.

Затем россиянин попытался ворваться в один из домов. Однако хозяйка, которая видела драку с водителем, успела закрыть дверь.

В результате дебошира задержала полиция. Сообщается, что его нашли в дезориентированном состоянии, а из шеи мужчины текла кровь.

Ранее в Таиланде задержали разыскиваемого Интерполом россиянина.

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