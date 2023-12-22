Астраханские полицейские нашли школьников, которые могли отправить сообщения о терактах

В Астрахани полицейские установили личности школьников, которые могут быть причастны к сообщениям о якобы готовившихся терактах в учебных учреждениях города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По информации издания, к инциденту могут быть причастны два школьника. Один из них учится в девятом классе, а второй в пятом.

Оба школьника могли размещать в соцсетях информацию о якобы готовящихся терактах в учебных учреждениях Астрахани. Публикуемые материалы создавали у читателей впечатление о реальном приготовлении особо тяжких преступлений.

Сообщается, что информация о якобы приготовлении терактов в школах города распространилась в соцсетях 20 декабря. Ее источником стал Telegram-канал, где были размещены фотографии оружия и боеприпасов, а также список учебных учреждений.

Ранее в Беслане девочка сообщила о теракте в школе.