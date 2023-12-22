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Мединский оценил критику в отношении нового учебника истории России

Мединский: негатив по поводу учебника истории исходит от релокантов и предателей

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Шоу «Дайте сказать»

Глава про специальную военную операцию в новом учебнике истории написана в формате диалога с 11-классником. Молодому россиянину, который уже многое знает и умеет, представляются факты и предлагается подумать, как бы он поступил в этих обстоятельствах, окажись на месте руководства государства. Об этом в выпуске шоу «Дайте сказать!» заявил один из авторов учебника, помощник президента России Владимир Мединский.

Гость программы сообщил, что российские школьники теперь изучают историю по новому учебнику, который включает в себя 17 параграфов о новейшей истории России, в том числе и раздел о специальной военной операции.

По мнению Владимира Мединского, негативная реакция на появление нового учебника истории исходит от «релокантов, эмигрантов, беженцев и предателей».

«Критиков корежит, потому что те выводы и оценки, к которым подводит государственный учебник истории, противоречит сути их мировоззрения», — сказал Владимир Мединский.

Также помощник президента рассказал, как ученики реагируют на приведенные тезисы в новом учебнике и почему так важен именно единый учебник истории.

Кроме того, ведущие шоу задали вопросы о школьной системе в целом и о том, какие последствия для школьников будет иметь запрет пользоваться телефонами на уроках.

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