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Пермяки вылепили огромный снежный кукиш против многоэтажной застройки

В Перми вылепили огромную фигу из снега против застройки микрорайона высотками

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Фото предоставлено участником инициативной группы #нефокафиг

Жители города Перми вылепили большую фигу из снега, чтобы привлечь внимание к несправедливой, с их точки зрения, застройке микрорайона Парковый высотными домами. Об этом «Газете.Ru» сообщили сами авторы скульптуры.

Свою скульптуру инициативные граждане снабдили подписью «Хотим бассейн» и хештегом #нефокафиг. Фига простояла менее суток — к вечеру ее уже кто-то разрушил.

Снежный кукиш находился на месте, в котором местные власти ранее обещали построить центр по фигурному катанию и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

«Заявили, пообещали, а в итоге показали фигу», — коротко изложил суть житель Паркового Виталий Феденко.

Портал «59.ru» отметил, что по проекту уже провели инженерные изыскания и разработали планировку территории. Строительство собирались завершить к 300-летию Перми, которое отмечали в это году, но в итоге площадку отдали под жилую застройку.

В декабре инициативная группа передала губернатору Пермского края Дмитрию Махонину 1100 подписей против строительства домов вместо ледовой арены. По словам местных жителей, решение приняли без общественных слушаний.

При этом в краевом Минимущества заявили, что ледовая арена уже есть в близлежащем районе, а новую компания, ответственная за площадку, хочет построить чуть подальше. С этим и связан отказ от возведения объектов. Чиновники также обратили внимание, что в Перми планируют построить большую спортивную арену за 19,4 млрд рублей. Впрочем, завершение строительства этого объекта намечено на 2026 год. Что может послужить в качестве альтернативы бассейну, в Минимущества не пояснили.

Ранее в Нижневартовске заметили крашеного «снеговика-арестанта».

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