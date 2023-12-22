Член СПЧ назвал уникальным институт общественного контроля за выборами в России

В России сформировался уникальный институт гражданского общества в виде Общественных штабов по наблюдению за выборами — подобного нет в других странах, заявил «Газете.Ru» член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

По словам эксперта, институт общественного контроля за выборами, существующий в России с 2018 года, уникален, поскольку он закреплен на всех уровнях избирательного законодательства и позитивно проявил себя на всех проходящих за эти годы выборах в стране — президентских, парламентских, региональных и муниципальных.

«Федеральные и региональные Общественные палаты могут направлять до трех наблюдателей на участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии — такие возможности в законодательстве других стран не предусмотрены», — отметил Александр Брод.

Общественник подчеркнул, что начиная с 2018 года институт общественного контроля показал свою эффективность.

«Были случаи фиксации отдельных нарушений, организационно-технических проблем, которые устранялись. Особое внимание уделяется контролю за дистанционным электронным голосованием», — добавил Брод.

Он уточнил, что на сегодняшний день Общественные штабы открыты в 86 регионах, в ближайшее время появятся и в остальных регионах.

Председатель Ассоциации НОМ пояснил, что Общественные штабы по наблюдению за выборами — это площадка, на которой работают гражданские активисты и электоральные эксперты. Их задача — мониторинг хода всей избирательной кампании на предмет соответствия законодательству.

«Общественники следят за тем, насколько эффективно граждане информируются обо всех этапах процесса, в случае возникновения проблемных моментов, в том числе попыток информационного влияния извне или со стороны деструктивных сил, эксперты дают объективную оценку происходящего и реагируют на необъективную информацию и возможные провокации», — указал Брод.

Вторым аспектом деятельности штабов эксперт назвал подготовку общественных наблюдателей, которые будут следить за процессом голосования на участках. Еще один аспект, по его словам, заключается в том, что штабы становятся площадкой для диалога с политическими партиями, общественными силами с целью обсуждения хода кампании.

«Общественные штабы привлекают внимание граждан к избирательному процессу, дают объективную оценку происходящему и помогают обеспечивать законность, доступность и легитимность выборов», — заключил общественный деятель.