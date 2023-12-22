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Гендира «Геофизики-космос» Фомичева обвинили в мошенничестве

ТАСС: гендиру «Геофизики-космос» Фомичеву предъявлено обвинение в мошенничестве

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Генерального директора НПП «Геофизики-космос» Евгению Фомичеву предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

«Следствие просит избрать обвиняемому меру пресечения до 21 февраля 2024 года включительно», — сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Подробности обвинения не приводятся.

До этого по делу о госизмене был арестован сотрудник Института теоретической и прикладной механики из Томска Владислав Галкин.

Галкин уже не первый арестованный по этому делу. Ранее был арестован и помещен под домашний арест его постоянный соавтор, доцент Томского политехнического университета Валерий Звегинцев.

По сведениям «Ъ», Галкин и Звегинцев занимались исследованиями в области механики сверхзвуковых течений. В частности, в сферу их научных интересов попадало конструирование воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. Одна из их последних совместных работ была опубликована в иранском Journal of Applied and Computational Mechanics.

Ранее замглавы МЧС Татарстана приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество.

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