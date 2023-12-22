На Урале побит почти 150-летний температурный рекорд

В Свердловской области зафиксировали температурный рекорд для 21 декабря, такой теплой погоды в этот день не было за последние 143 года. Об этом сообщает URA.RU.

«Среднесуточная температура: +0.8 (+13.7 к норме) — самый теплый день 21 декабря как минимум за 143 года», — рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, в пятницу, 22 декабря, оттепель распространяется на всю территорию Свердловской области.

По словам синоптика, потепление в регионе должно закончиться утром 23 декабря.

22 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что из Москвы уходит оттепель – ей на смену придут холода. Понижаться температура воздуха начнет в субботу, при этом похолодание будет сопровождаться мокрым снегом. В воскресенье температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля. Он отметил, что легкий мороз сохранится в Москве и на будущей неделе, в понедельник и среду, по прогнозу, вновь пройдет небольшой снегопад.

Ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение.