Врач рассказала, кому стоит отказаться от красной икры на Новый год

Людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), следует отказаться от красной икры на новогоднем застолье. Об этом в интервью «Ридусу» предупредила главный внештатный специалист МОНИКИ Наталья Морозова. По ее словам, данный деликатес может обострить хронические заболевания.

«Если говорить о болезнях ЖКТ, то новогодние застолья вообще мало кому подходят. От бутербродов с красной икрой, например, язвенники будут страдать панкреатитом, обострятся камни в желчном пузыре, проявится ряд других проблем с пищеварением. Тот же гастрит есть практически у каждого из нас, стоит быть осторожным», — отметила специалист.

Также противопоказанием является пищевая аллергия, добавила она.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что некачественной икрой можно отравиться. По ее словам, продукт должен быть изготовлен по ГОСТ, а на упаковке выбиты дата выпуска и срок хранения.

Также, по ее словам, стоит обратить внимание на место вылова. Наилучший вариант — Дальний Восток. Если банка прозрачная, важно посмотреть, чтобы там было меньше жидкости. Кроме того, упаковку стоит потрясти: если бульон булькает, значит икра не очень высокого качества, рассказала специалист.

Ранее эксперт назвал три главных критерия качественной икры.