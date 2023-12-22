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Общественные штабы по наблюдению за выборами начали работу в 86 регионах России

В общественных штабах началась подготовка к выборам президента России

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Общественные штабы по наблюдению за выборами президента начали работу в 86 регионах России, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Независимого общественного мониторинга (НОМ) Алена Булгакова.

«Практика работы общественных штабов доказала свою востребованность и успешность. Штабы стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля», — сказала она.

Булгакова добавила, что в регионах также началось обучение общественных наблюдателей по обновленной программе ОП РФ и Ассоциации НОМ. По ее словам, к предстоящим выборам президента планируется обучить свыше 200 тыс. человек.

Как рассказал член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод, к работе в общественных штабах привлечено более 850 экспертов.

«Это профессиональные политологи, правоведы, социологи, журналисты, лидеры общественного мнения, перед которыми стоит широкий круг задач: мониторинг всех стадий избирательного процесса, включая этапы выдвижения, сбора подписей и регистрации, проверка состояния помещений для голосования и другие», — сказал он.

Руководитель Общественного штаба в Луганской народной республике Сергей Коваленок отметил, что на экспертах лежит ответственная задача.

«На сегодняшний день для проведения голосования сформирована необходимая правовая база. Конечно, мы учитываем и успешный опыт референдума в сентябре 2022-го, проведения выборов в этом году. Уже запланированы еженедельные совещания общественного штаба, активно проводятся обучающие семинары для наблюдателей», — сказал он.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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