Россиянам расскажут об основных видах птиц Арктики

«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» запустили онлайн-курс научно-популярных лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики», сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках лекций слушатели узнают об основных видах птиц Арктики, а также об особенностях их поведения, размножения и среде обитания. В материалах курса представлены художественные карты, иллюстрации и научные данные.

В создании курса приняли участие ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) при поддержке Арктического научного центра.

Курс ведет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило.