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Итальянские волонтеры привезли новогодние подарки детям Донбасса

Более 600 детей получат новогодние подарки от итальянских благотворителей

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Depositphotos

Итальянские благотворители вновь привезли новогодние подарки для детей Донбасса, акция проходит уже в девятый раз. Об этом рассказал президент ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато, пишет РИА Новости.

«Подарки получат более 600 детей. Мы вручим их в Харцызском районе, в приходе преподобного Серафима Саровского в Донецке, в Петровском районе, прифронтовых селах в районе Горловки, в Дебальцево и окрестных селах», — сообщил он.

Детям Донбасса подарят фрукты, сладости и игрушки. Еще для 40 детей из поселка Шахты им. Гагарина под Горловкой устроят праздник в другом регионе России. Они проведут день в ростовском аквапарке.

Бордато добавил, что через несколько недель завершится поставка оборудования для отделения неонатологии мариупольской больницы.

В начале декабря дети из Донецка, Луганска и Запорожья, победившие в патриотическом конкурсе «Я — гражданин России», побывали на фабрике мороженого, которая находится в Москве. Всего отправились в столицу 17 детей.

Ранее в МИД России раскрыли численность детей, которые страдают от боевых действий в Донбассе.

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