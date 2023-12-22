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Американец сфотографировал «неизвестное» черное животное, похожее на пантеру

USA Today: житель Техаса снял черное животное и заставил зоологов поспорить

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PenchMP/Twitter

Житель штата Техас в США опубликовал фото неизвестного черного животного, чем переполошил зоологов. Об этом сообщило издание USA Today.

По данным СМИ, Джерел Холл живет недалеко от города Хьюстон. Он опубликовал фото со своего участка, на котором нечетко видно черное животное с длинным хвостом. Неизвестная живность напомнила большую кошку. «Что ж, мы официально заявляем, что видели пантеру у себя на участке», — заключил техасец.

В соцсетях предположили, что вероятнее всего, американец сфотографировал обычную кошку, потому что на фото нет каких-либо предметов, которые бы создавали представление о масштабах животного. Однако американец заявил, что снимок был сделан с расстояния примерно 110-140 метров, и оценил вес животного в 36-45 килограммов. Он также поделился, что девять лет назад уже видел черную пантеру, которая преследовала стадо диких свиней.

До этого пользователей соцсетей взбудоражил кот из Малайзии в полицейской форме. Кадры с котом в полицейской форме появились на местном телевидении. В сюжете говорилось про работу полиции, когда на камеру попало животное. Несмотря на то, что фрагмент длился всего несколько секунд, местные пользователи соцсетей активизировались и начали обсуждать питомца.

Ранее в соцсетях стал популярным кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши.

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