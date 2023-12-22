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В Екатеринбурге девочка, которую нашли в квартире с крестами, пойдет в школу

В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли впервые пойдет в школу

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Девочка, которую ранее нашли в квартире с крестами, отправят учиться. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на детского омбудсмена региона Игорь Мороков.

По словам специалиста, на данный момент девочке подбирают программу по выходу из трудной жизненной ситуации и изучают ее психическое состояние. Как только эксперты получат результаты, для ребенка найдут подходящую форму обучения.

Мать девочки отпустили домой после непродолжительного курса лечения.

«Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников территориального ОВД», – сообщается в публикации.

О девочке-маугли правоохранители узнали после жалобы местных жителей, которые обратили внимание на крики ребенка. В квартире правоохранители нашли религиозные атрибуты и портрет Григория Распутина. Соседи сообщили, что 13-летний ребенок никогда не ходил в школу.

Ранее в Бурятии осудили мать, которая оставила сына ночевать в канализации.

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