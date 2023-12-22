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Еще одного соратника Навального* объявили в розыск

Shot: cоратника Алексея Навального Дмитрия Низовцева объявили в розыск

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truenizovtsev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Cоратника Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Дмитрия Низовцева объявили в розыск по двум уголовным статьям. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Журналисту Низовцеву грозит до 16 лет колонии по статьям «Участие в экстремистском сообществе» за работу в ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (Фонд борьбы с коррупцией) и по статье о фейках про ВС РФ. Сам он находится за границей и проживает в Вильнюсе.

До этого МВД объявил главу ФБК Певчих в розыск за фейки об армии РФ и экстремизм. Ей грозит 20 лет лишения свободы.

В отношении женщины возбуждены дела по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения»; ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — за распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации; ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической вражды».

Ранее суд по искам Навального отложили из-за невозможности провести видеозвонок.

*  включен в список террористов и экстремистов
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