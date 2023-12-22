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Стало известно, сколько детей получают единое пособие

Чирков: единое пособие получают 10,7 млн детей и 390 тысяч беременных россиянок

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Shutterstock

Уже 10,7 млн детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России. Об этом сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.

Данное пособие появилось вместе с Социальным фондом. Чирков назвал это настоящим достижением. По его словам, пособие объединило существовавшие меры поддержки семей с детьми и стало современной выплатой, которую теперь можно получить в более простом и удобном формате.

«Первое, что появилось с его введением, — это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период», — пояснил Чирков.

До этого он заявлял, что более 70 тысяч детей мобилизованных россиян получают единое пособие.

Также 11 декабря Владимир Путин согласился, что участники специальной военной операции должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту.

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