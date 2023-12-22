Стало известно, сколько детей получают единое пособие

Уже 10,7 млн детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России. Об этом сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.

Данное пособие появилось вместе с Социальным фондом. Чирков назвал это настоящим достижением. По его словам, пособие объединило существовавшие меры поддержки семей с детьми и стало современной выплатой, которую теперь можно получить в более простом и удобном формате.

«Первое, что появилось с его введением, — это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период», — пояснил Чирков.

До этого он заявлял, что более 70 тысяч детей мобилизованных россиян получают единое пособие.

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