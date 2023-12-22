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В Петербурге осудили женщину, дочь которой пыталась свести счеты с жизнью после побоев

Суд наказал петербурженку, дочь которой пыталась свести счеты с жизнью

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге жестокая мать попала под суд за истязание ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В начале марта женщина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, била и оскорбляла свою 12-летнюю дочь грубой нецензурной бранью, не кормила ее и не давала ей отдыхать, лишив нормального спального места. При этом на глазах девочки мать вела антиобщественный образ жизни.

После нескольких дней постоянных издевательств пострадавшая попыталась свести счеты с жизнью, находясь в парадной дома. Ее удалось спасти благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Сначала на родительницу возбудили уголовное дело по трем статьям. Впоследствии судья оправдал подсудимую по 110-й статье УК РФ, но признал виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании несовершеннолетней. В итоге подсудимая отправилась в колонию общего режима сроком на три с половиной года.

Ранее отец покусал и избил сына-подростка, пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

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