В Петербурге осудили женщину, дочь которой пыталась свести счеты с жизнью после побоев

В Санкт-Петербурге жестокая мать попала под суд за истязание ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В начале марта женщина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, била и оскорбляла свою 12-летнюю дочь грубой нецензурной бранью, не кормила ее и не давала ей отдыхать, лишив нормального спального места. При этом на глазах девочки мать вела антиобщественный образ жизни.

После нескольких дней постоянных издевательств пострадавшая попыталась свести счеты с жизнью, находясь в парадной дома. Ее удалось спасти благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Сначала на родительницу возбудили уголовное дело по трем статьям. Впоследствии судья оправдал подсудимую по 110-й статье УК РФ, но признал виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании несовершеннолетней. В итоге подсудимая отправилась в колонию общего режима сроком на три с половиной года.

Ранее отец покусал и избил сына-подростка, пострадавшего госпитализировали с травмой головы.