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Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю года

Синоптик Шувалов: последняя неделя 2023 года будет морозной и снежной

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Из Москвы уходит оттепель – ей на смену придут холода, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Последняя неделя этого года будет морозной, а праздничный вид столице придадут небольшие снегопады, рассказал он в интервью НСН.

Понижаться температура воздуха начнет в субботу, при этом похолодание будет сопровождаться мокрым снегом. В воскресенье температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля.

Легкий мороз сохранится в Москве и на будущей неделе, в понедельник и среду, по прогнозу, вновь пройдет небольшой снегопад.

«Это не тот снегопад, который будет сильно нарушать дорожное движение, но все-таки этот снег придаст более праздничный вид столичным улицам, паркам и скверам, – отметил Шувалов. – Температура на неделе вполне декабрьская: 3-8 градусов ниже нуля, если берем и ночи, легкий морозец».

В том, какая будет погода непосредственно в новогоднюю ночь, синоптики пока не сошлись в общем мнении. Прогнозируются и 20-градусные морозы, и нулевая температура воздуха, добавил Шувалов. Ситуация, по его словам, прояснится через 2-3 дня.

Напомним, синоптики не исключают, что москвичам предстоит самый морозный Новый год за последние 20 лет – температура воздуха может упасть до 20 градусов ниже нуля.

Гидрометцентр ранее пообещал жителям столицы «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество.

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