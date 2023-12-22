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Врач: менопауза — не повод расстраиваться

Акушер‑гинеколог Варламова: менопауза не является поводом для пессимизма

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Shutterstock

С менопаузой (прекращением выработки гормонов, благодаря которым женщина имеет возможность рожать детей) связано много тревог и заблуждений, однако этот период перестройки женского организма не является заболеванием, и, тем более, поводом для пессимизма. Об этом в интервью РИАМО заявила акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Варламова.

«Жизнь точно не кончилась, просто сейчас начинается ее новое качество. А чтобы оно было высоким, надо знать некоторые правила и закономерности, которые диктует женщине ее организм», — отметила врач.

Ухудшение состояния, по ее словам, наступает из-за переходного периода организма. Его проявления можно избежать с помощью заместительной гормональной терапии и других методов.

До этого акушер-гинеколог Анна Марченко объяснила, почему во время менопаузы может быть недержание. По ее словам, основная причина — снижение уровня эстрогенов. Из-за этого ослабевает мышечный тонус и эластичность стенок уретры, а мышцы тазового дна и связочный аппарат становятся дряблыми.

Ранее врач предупредила о риске развития диабета перед менопаузой.

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