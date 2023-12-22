В Челябинске женщина с ребенком в коляске пострадала от падения глыбы льда

В Челябинске снег с крыши попал на годовалого ребенка в коляске. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Челябинск».

Инцидент произошел на улице Энергетиков. Пожилая женщина с коляской проходила около дома, когда на них упал лед и снег. Женщина находилась ближе к дому, поэтому большая часть льда упала на нее. На ребенка попало немного снега.

Пострадавшая обратилась в управляющую компанию, но там заявили, что начальника на месте нет. Помощница при женщине позвонила руководителю, но тот не смог дать внятные ответы на вопросы.

Пострадавшая планирует обратиться в суд.

Ранее в Уфе глыба льда проломила крышу автомобиля с девушкой в салоне.