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Врачи рассказали об опасности приема ферментов

Гастроэнтеролог Сухорукова: ферменты могут навредить работе поджелудочной железы

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Unsplash

Врачи часто назначают пациентам с хроническим панкреатитом ферментосодержащие препараты, которые частично берут на себя работу поджелудочной железы. Это может привести к тому, что важный для пищеварения орган начнет «лениться», предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Поджелудочная железа отвечает за переваривание пищи и вырабатывает сок с ферментами для ее расщепления, пояснила врач. Если пища «не переваривается», значит, она не полностью расщепляется и не может всосаться в кровь. В результате продукты проходят через ЖКТ «транзитом» или гниют и бродят, что провоцирует неприятные симптомы.

Однако принимать ферменты просто так нежелательно, отметила Сухорукова.

«Поджелудочная железа работает по принципу обратной связи, а это значит, что если ферментов в кишечнике много, то она просто перестанет их вырабатывать, — объяснила она. — Если пить ферменты часто или использовать высокие дозировки, то функция железы будет притормаживаться».

При нормальной работе поджелудочной нет смысла принимать ферменты, а если она работает плохо, то следует сдать анализы и получить назначение от врача, подчеркнула гастроэнтеролог.

Напомним, эндокринологи отмечают, что алкоголь, жирная пища и большое количество углеводов вредят поджелудочной железе.

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