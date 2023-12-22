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Клиентка популярной сети салонов маникюра едва не лишилась пальца после процедуры

Mash: москвичка чуть не потеряла палец из-за инфекции после маникюра

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Depositphotos

Женщина сделала маникюр в салоне «Пальчики» и едва не лишилась пальца из-за инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В декабре москвичка пришла в один из салонов популярной сети маникюра и педикюра, надеясь на качественную процедуру, однако мастер сильно травмировал ей мизинец. Палец воспалился, и клиентке пришлось обращаться к врачам, которые диагностировали у нее паронихию, то есть инфекцию околоногтевых тканей. Пациентке назначили курс лечения, которое займет целый месяц.

Пострадавшая наняла юриста, чтобы решить проблему в досудебном порядке, но генеральный управляющий сети салонов Антон Дерконос поручил разбирательство своему помощнику. Тот предложил потерпевшей клиентке сертификат на новое посещение на 15 тыс. рублей, надеясь уладить инцидент. Как уточняется, в прошлом году франшиза «Пальчики» попала в топ-10 по версии Forbes.

Ранее у сделавшей подтяжку кожи россиянки после процедуры выявили патологию нервной системы.

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