Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей за рубежом. Об этом он сказал в интервью с украинским изданием «Экономическая правда».

Он пожаловался, что Россия постоянно мешает Киеву закупать оружие у зарубежных поставщиков. В пример он привел случай, когда Украина договорилась о поставках истребителей в стране «на другом конце планеты».

«Стали вести переговоры о покупке. Минобороны подтвердило, что они нужны, продавец был готов. В какой-то момент одно из писем попало в руки россиян. Российские дипломаты стали использовать его для давления на местных чиновников», — рассказал Бельбас.

В итоге, по его словам, продавец отказался вести дела с Украиной и расторгнул сделку.

До этого репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг отмечала, что бойцы ВСУ устали от боевых действий, а Киев испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов.

Ранее ВС РФ начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ».