Стала известна схема легкого метро во Владивостоке

Жителям Владивостока показали схему нового так называемого легкого метро, которое будет состоять из шести веток.Эта схема учитывает текущую железнодорожную сеть города, ее модернизацию и возможность перекладки на некоторых участках, сообщает «Вести. Приморье».

Как рассказал заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Буренков, этот проект является очень сложным, амбициозным и интересным. Он находится на стадии проработки и включает в себя новые пассажирские терминалы, а также перехватывающие парковки. Концепция легкого метро предусматривает открытие новых маршрутов и использование новых универсальных составов.

Самый длинный маршрут будет проходить от станции Эгершельд до Угольной, начиная от станции рядом с Казанским мостом. Кроме того, планируется расширение Чуркинской ветки вдоль бухты Золотой Рог в районе улиц Березовой и Тополевой, где в настоящее время строится новый микрорайон.

Еще один маршрут будет иметь форму восьмерки и пройдет от Эгершельда через Первую Речку и Рабочую до Луговой, а затем вдоль улицы Фадеева, мимо ТЭЦ-2, в новый микрорайон Владивостока — Зеленый бульвар.

Также рассматривается возможность открытия движения от вокзала по Корабельной Набережной до Луговой и далее до южного берега бухты Улисс.

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