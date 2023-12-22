Врач объяснила, как сухой воздух в доме связан с ОРВИ

Чем выше температура воздуха, тем больше воды он способен удержать, поэтому с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится более сухим. В это время многие используют увлажнители воздуха: безвредны для здоровья человека при соблюдении правил эксплуатации. Об этом «Газете.Ru» рассказала Вероника Лисицкая, врач-терапевт группы компаний BestDoctor.

«Если воздух сухой, то слизи меньше, она не может эффективно работать, движение ресничек нарушается, из-за чего больше вирусов может попасть в дыхательные пути человека и вызвать воспаление. Кроме этого, в сухом воздухе капли с вирусом летят дальше и сохраняются в воздухе дольше, что увеличивает риски заражения», — объяснила она.

Правильная влажность в доме несет преимущества для людей, например, с бронхиальной астмой: благодаря каплям влаги частицы пыли, пыльца или шерсть животных не разносятся по помещениям.

Терапевт также назвала правила использования увлажнителей воздуха.

«Используйте только чистую воду (бутилированную, дистиллированную, деминерализованную, родниковую или артезианскую). От качества воды, заливаемой в увлажнитель воздуха, зависит не только продолжительность работы устройства, но и характер влияния прибора на организм человека. Если использовать в агрегате обычную воду из-под крана, соли и хлориды, растворенные в ней, попадут в увлажненный воздух, а затем окажутся в дыхательных путях всех людей, находящихся в помещении, также они могут осесть на мебели в виде белого налета», — добавила она.

Если увлажнитель не использует всю воду из резервуара за сутки, ее все равно нужно поменять, а емкость почистить. Дело в том, что теплая и влажная среда прекрасно подходит для размножения бактерий.

«Условия для возникновения плесени — влажность выше 70%. При избыточной влажности помещения может появиться кашель, так как она подстегивает размножение вредоносных бактерий, пылевых клещей и плесени — все это серьезные аллергены и источник респираторных инфекций», — подчеркнула медик.

Эксперт также рекомендовала быть аккуратнее с ароматическими маслами.

«Наливать масло прямо в резервуар распылителя нельзя ни в коем случае. Устройство должно поддерживать функцию ароматерапии и иметь специальный отсек, в который

добавляют эфирные масла и заливают специфические составы», — заключила врач.

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