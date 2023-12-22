Россияне рассказали, как часто оставляют чаевые

Подавляющее большинство (71%) опрошенных россиян считают, что чаевые — это приятная возможность сказать «спасибо» за хорошее обслуживание. 14% ответили, что опция оставить на чай — это пережиток прошлого. Это показало исследование OneTwoTrip и Bnovo, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

И только 8% считают, что чаевые ― необходимость, связанная с низкими зарплатами персонала в сфере обслуживания.

Практически половина (48%) ответили, что оставляют чаевые иногда. Значительная часть (43%) респондентов всегда оставляет. Только 9% опрошенных никогда таким образом не благодарят работников сферы обслуживания.

Большинство из тех, кто не оставляет чаевые, мотивируют это отсутствием необходимости (65%). Еще 19% признаются, что причина в их ограниченном бюджете, а 4% просто забывают об этом. Подавляющее большинство (95%) оставляет чаевые при посещении кафе и ресторанов. 19% — во время проживания в отелях, 10% благодарит гидов, водителей и других работников во время экскурсий.

Более половины респондентов (54%) одинаково часто оставляют чаевые в путешествиях по России и за рубежом. В путешествиях по России чаще оставляют чаевые 38%, за границей — 8%. Большинство (69%) оставляют на чай 5-10% от итоговой суммы чека. 19% отмечают, что сумма «чая» обычно составляет 10-20%, 11% готовы на чаевые, размер которых не превышает 5%. Менее 1% опрошенных оставляют более 20%.

В качестве фактора, мотивирующего оставлять чаевые, подавляющее большинство респондентов (80%) отмечает доброжелательный, внимательный, приветливый персонал. Еще 63% говорят о высоком уровне сервиса или качестве еды и напитков. 29% опрошенных мотивирует помощь с решением внезапных вопросов и ситуаций, 24% отмечает индивидуальный подход (знают по имени, учитывают персональные пожелания).

Практически три четверти опрошенных (74%) оставляют на чай наличными. Еще четверть (23%) используют специальные сервисы для безналичных чаевых. Только 3% используют в качестве способа личный перевод.

Рейтинг причин, по которым респонденты отказываются оставлять чаевые, выглядит следующим образом. На первом месте (68%) стоит недоброжелательный, неприветливый и неискренний персонал, на втором месте с минимальным отрывом (66%) — некомпетентность, медлительность, плохое исполнение обязанностей. На третьем и четвертом местах — проблемы с чистотой, нарушение санитарных норм (35%) и навязчивый сервис и услуги (33%) соответственно. Замыкает пятерку лидеров причин — отказ в помощи с решение внезапных вопросов/ситуаций (17%). Немногим меньше (14%) отметили в качестве такой причины внешнюю неопрятность, неряшливость или неграмотную речь персонала.

Ранее официантка спросила у супругов, не хотят ли они разделить счет, и лишилась чаевых.