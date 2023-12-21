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Экс-глава Минздрава пожаловался на Лукашенко

Экс-глава Минздрава Белоруссии назвал Лукашенко неудобным пациентом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экс-глава министерства здравоохранения Белоруссии, губернатор Гродненской области Владимир Караник назвал президента страны Александра Лукашенко неудобным пациентом. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Пул Первого».

Этими словами Караник прокомментировал инцидент на совещании о ценовом регулировании — во время общения с коллегами у Лукашенко пропал голос. Однако белорусский президент решил продолжать, перейдя на полушепот.

«На самом деле президент, с точки зрения врачей, очень неудобный пациент. Его заставить выполнять лечебно-охранительный режим практически невозможно. Вот просто полежать пару дней… Основная рекомендация была два дня назад — голосовой покой. А президент не поберег себя. Мы видим результат — это голос», — заявил Караник.

Губернатор Гродно добавил, что лично давал Лукашенко рекомендацию поберечь здоровье.

До этого президент Белоруссии Лукашенко заявил, что у него пропал голос.

Ранее Лукашенко поблагодарил папу Римского за молитвы за Белоруссию.

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