Политолог назвал суверенитет и независимость базовыми ценностями России

Все действия президента России Владимира Путина направлены на укрепление защиты суверенитета страны. Об этом по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил политолог, доктор педагогических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

По его словам, суверенитет и независимость являются базовыми ценностями России.

«Это главное условие ее дальнейшего развития. В этом отношении президент уделяет колоссальное внимание защите суверенитета от внешних угроз. Укрепление суверенитета он видит в развитии экономики, причем в экономике независимой от внешних импортных поставок, в создание более эффективной системы управления государством, разработке и внедрении новых технологий, а также в повышении уровня жизни населения», — отметил Манойло.

Политолог подчеркнул, что экономика России вышла на пятое место в мире по паритету покупательной способности. По его мнению, это довольно серьезный результат.

«Президент постоянно в контакте с правительством и со всей системой власти. В в этом отношении правительство является механизмом, решающим задачи, которые ставит президент. Он действительно ставит четкие задачи и контролирует их исполнение на всех этапах. Президент, правительство, исполнительная, законодательная и судебная власть действуют как единый механизм государственного управления. Все находится под контролем», — добавил он.

Также Манойло отметил действия президента и правительства, которые купировали очень большое количество рисков и угроз, возникшие в начале специальной военной операции.

«На эти угрозы очень рассчитывал коллективный Запад, ставивший себе целью ослабления российской экономики. Они думали о том, что российская экономика будет разорвана в клочья, но очень сильно прочитались», — заключил политолог.