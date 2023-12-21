Полиция связала стрелка в Праге с трагедией в гимназии Брянска

Полиция Чехии заявила, что 24-летний стрелок в Праге мог вести записи в канале, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии. Об этом сообщает CTK со ссылкой на руководителя чешского МВД Вита Ракушана.

По данным главы ведомства, стрельба в Карловом университете стала попыткой «повторить и превзойти» это преступление. Министр уточнил, что сейчас эти данные расследуются правоохранителями.

«Нет никаких признаков того, что стрельба в Праге имела какую-либо связь с международным терроризмом», — добавил Ракушан.

По его словам, нет никаких признаков того, что у стрелка были сообщники. Глава МВД уточнил, что ни один из сотрудников полиции или других служб экстренной помощи во время вмешательства в действия против стрелка также не пострадал.

Стрельба произошла в Карловом Университете в центре Праги вечером 21 декабря.

В результате нападения были лишены жизни не менее 15 человек, еще около 24 получили ранения различной степени тяжести. Мужчина, открывший огонь, покончил с собой.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о стрельбе в Карловом университете в Праге.