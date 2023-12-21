Захарова пообещала ответ на санкции против российских журналистов

Москва ответит на санкции Евросоюза, введенные против российских СМИ и журналистов в 12-м пакете. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Адекватные и соразмерные меры в ответ на упомянутые «санкции» неизбежно последуют», — отметила спикер министерства. По ее мнению, действия ЕС в отношении журналистов являются попытками «искоренить любые альтернативные источники информации».

Санкции были введены против телеканалов «Царьград» и «Спас», а также главы дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран (настоящая фамилия Палюх).

«ЕС в очередной раз доказал ничтожность притязаний на лидерство в вопросах защиты медийных свобод и плюрализма мнений», — уверена Захарова.

Она заключила, что Брюссель «отказывается признавать ущербность и изначальную неэффективность подобных рестриктивных мер».

Евросоюз официально ввел 12-й пакет санкций против России 18 декабря. В него включили 61 человека и 86 юрлиц.

Ранее стало известно о планах ЕС ввести два новых пакета антироссийских санкций.