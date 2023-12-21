Редакция приложения «Хорошие новости» будет сотрудничать с газетой El Argentino

Редакция мобильного приложения «Хорошие новости» подписала меморандум о сотрудничестве с аргентинской газетой El Argentino и радио Seta. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

По его словам, приложение будет предоставлять позитивный контент об успехах и достижениях России в том числе для читателей из Буэнос-Айреса.

«Как рассказала директор аргентинского журналистского агентства «Консорциум сотрудничества» Лаура Битто, у аргентинской аудитории большой запрос на интересные и правдивые новости о нашей стране из проверенных источников, так как западные СМИ дают одностороннюю и часто искаженную информацию. Теперь газета El Argentino и радио Seta, которые управляются журналистским агентством, в котором работает г-жа Битто, будут выдавать позитивные новости из России на регулярной основе», — написал он.

Он уточнил, что издание El Argentino тиражом 30 тысяч экземпляров выходит 5 дней в неделю и бесплатно раздается жителям Буэнос-Айреса в общественном транспорте, метро, на вокзалах и станциях электричек. Также издания El Argentino и радио Seta имеют большую аудиторию в соцсетях.

Анисимов напомнил, что после подписания меморандума о сотрудничестве между ОП РФ и Комитетами в защиту революции Кубы проект «Хорошие новости» был представлен кубинским коллегам.

По его словам, руководитель организации, герой Кубы Херардо Эрнандес Нордело заинтересован в информационном сотрудничестве и попросил провести подробную презентацию мобильного приложения для кубинской стороны.

«В данный момент приложение «Хорошие новости» доступно только для российских подписчиков, но учитывая актуальность и востребованность информации о достижениях и успехах нашей страны во внешнем контуре, кажется важным распространять позитивную повестку о России среди пользователей из других стран», — подчеркнул он.