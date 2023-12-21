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Храбрый поросенок спас ребенка от нападения лисы под Северодвинском

«Эхо Севера»: в Архангельской области поросенок спас ребенка от нападения лисы

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Shutterstock/FOTODOM

В одном из СНТ Архангельской области домашний поросенок спас маленького мальчика от нападения агрессивной лисицы, которая набросилась на ребенка и искусала его. Об этом сообщает портал «Эхо Севера».

Инцидент произошел в СНТ вблизи Северодвинска 20 декабря, семилетний мальчик играл во дворе, когда на него набросилась лиса. Хищник повалил ребенка на снег и начал кусать его за руки и ноги.

Внезапно на помощь школьнику из двора соседей бросился поросенок по кличке Хрюша, свинья сумела отбить ребенка у лисицы.

Хозяева Хрюши рассказали, что он всегда был дружелюбным и ласковым и никогда не проявлял агрессии, а также уточнили, что поросенок — член семьи, которого они очень любят.

Ранее домашний пес спас спящего ребенка от диабетической комы.

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