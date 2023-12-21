Основателя «Суммы» посчитали неготовым к этапированию в колонию

Основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, который был осужден в суде за создание преступного сообщества и хищение вместе с братом Магомедом, не может быть этапирован в колонию, так как тяжело болен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна.

По его словам, во время посещения Магомедова 21 декабря было заметно плохое самочувствие подзащитного, однако ему не оказывали никакую помощь.

«Высокая температура, острые катаральные явления, кашель, насморк. Медпомощь не оказывается. Этапирование в этом состоянии явно опасно для здоровья и жизни», — рассказал Гофштейн.

Адвокат добавил, что при наступлении серьезных последствий для здоровья Магомедова юридическую ответственность будут нести те должностные лица, которые примут решение об этапировании осужденного.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима.

При этом 18 декабря 2023 года Мосгорсуд смягчил приговор Магомедову — по решению суда совладельцу группы «Сумма» сократили на полгода срок пребывания в колонии, до 18,5 лет.

Брату фигуранта — экс-сенатору Магомеду Магомедову — тоже смягчили приговор на шесть месяцев — до 17,5 лет.

Ранее суд конфисковал у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Москве и Лондоне и автомобиль Porshe 911.