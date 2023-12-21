Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Основателя «Суммы» посчитали неготовым к этапированию в колонию

Адвокат Магомедова: подзащитного нельзя этапировать из-за тяжелой болезни

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, который был осужден в суде за создание преступного сообщества и хищение вместе с братом Магомедом, не может быть этапирован в колонию, так как тяжело болен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна.

По его словам, во время посещения Магомедова 21 декабря было заметно плохое самочувствие подзащитного, однако ему не оказывали никакую помощь.

«Высокая температура, острые катаральные явления, кашель, насморк. Медпомощь не оказывается. Этапирование в этом состоянии явно опасно для здоровья и жизни», — рассказал Гофштейн.

Адвокат добавил, что при наступлении серьезных последствий для здоровья Магомедова юридическую ответственность будут нести те должностные лица, которые примут решение об этапировании осужденного.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима.

При этом 18 декабря 2023 года Мосгорсуд смягчил приговор Магомедову — по решению суда совладельцу группы «Сумма» сократили на полгода срок пребывания в колонии, до 18,5 лет.

Брату фигуранта — экс-сенатору Магомеду Магомедову — тоже смягчили приговор на шесть месяцев — до 17,5 лет.

Ранее суд конфисковал у братьев Магомедовых самолет, квартиры в Москве и Лондоне и автомобиль Porshe 911.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами