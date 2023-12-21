Заслуженный врач РФ рассказал о бесполезности запрета абортов

Заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова заявила РИА Новости, что запрет абортов не решит проблему рождаемости.

Башмакова подчеркнула, что любая женщина принимает решение об аборте очень непросто.

«Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию. И поэтому когда она уже решила прервать беременность, лучше дать время ей подумать, прислушаться к себе, и для этого сейчас у нас есть неделя тишины, которая даст возможность женщине какое-то время поразмыслить над принятым решением, и плюс работа психолога, который также примет участие в формировании правильного репродуктивного выбора женщины», — сказала акушер-гинеколог.

По словам Башмаковой, если женщина уже решила не становиться матерью, то аборт сделают в медицинском учреждении, и это не будет криминальным прерыванием беременности вне стен больницы, случаи которых наблюдались после Великой Отечественной войны. По ее словам, тот опыт не принес ничего, кроме роста сепсиса и осложнений.

Башмакова считает, что правильным решением в пользу сохранения здоровья женщины будет не идти по пути запретов. Она подчеркнула, что стоит работать на профилактику абортов и усилить контроль за соблюдением тех подходов, которые уже внедрены. В их числе неделя тишины и психологическое консультирование.

До этого сенатор, врач Александр Башкин заявил, что с абортами нужно бороться не запретами, а повышением грамотности и социальным путем. Он отметил, что проведение аборта сравнимо с другим любым медицинским воздействием на человека и подчеркнул, что нет возможности регулировать для граждан разрешения на те или иные манипуляции.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выражала уверенность, что Россия не пойдет по пути запрета абортов, так как, по ее мнению, это не поможет решить проблему.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а решением проблемы абортов могут быть традиционные ценности.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.